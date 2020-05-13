Шоу-бизнес

Угрожал топором: Сумская рассказала, как ушла от мужа с ребенком на руках (видео)

Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно во второй раз стала бабушкой, рассказала, почему и как ушла от своего первого мужа — Евгения Паперного.

Подробностями развода и своего романа с Виталием Борисюком Сумская поделилась с Ольгой Поляковой.

Она отметила, что причин для развода было несколько. «Он не ценил тот дар Божий, который был в его руках», — пожаловалась Сумская. По словам актрисы, Паперный злоупотреблял алкоголем, «трезвые дни» были редкими. «Это очень страшно и больно, многие женщины меня поймут», — подчеркнула актриса.

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Она также рассказала, что роман с Борисюком был бурным и страстным. Однажды ночью Борисюк выпил и пришел за Сумской в квартиру, где она жила с мужем и маленькой дочкой.

«Он звонит в дверь в четыре часа утра, Женя открывает, стоит Борисюк поддатый и говорит ему: „Уйди с дороги“. И тут Жека хватает топор и кричит: „Порубаю бл**ей“. Тонька орет. Это был ад», — вспомнила Сумская.

Она отметила, что забрала ребенка и ушла к Борисюку, а у Паперного появилась другая женщина, что актрису задело.

Сумская с Борисюком скоро будут отмечать серебряную свадьбу. Актриса говорит, что страсти не утихают, хотя «огня мало на карантине». Ранее Сумская рассказала «ФАКТАМ», чем занимается на карантине.

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