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Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с рождением второго ребенка
Актриса Ольга Сумская, ставшая бабушкой во второй раз, своим поздравлением в сети официально подтвердила — ее старшая дочь Антонина Паперная родила ребенка. С радостным событием народная артистка Украины трогательно поздравила детей на своей странице в Instagram.
«Приветствую, мои родные! Теперь я дважды бабушка! Это счастье! Спасибо! Люблю вас», — написала Сумская под фото Антонины и Владимира Яглыча.
Напомним, о пополнении в семье оригинально сообщил сам Яглыч, опубликовав кадр из мультфильма «Король Лев». Пока родители не сообщают дату рождения и пол ребенка.
Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, что Фоззи из ТНМК стал отцом двойни.
А певица Джамала скоро готовится стать мамой во второй раз.
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