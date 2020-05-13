В Минобразования определили дату пробного ВНО

Украина

В соответствии с актуальным сценарием Министерства образования и науки, пробная сессия внешнего независимого оценивания знаний абитуриентов (ВНО) может состояться 15 и 17 июня. Об этом на заседании правительства 13 мая заявила временный руководитель министерства Любомира Мандзий.

Основная сессия ВНО согласно базовому сценарию состоится с 25 июня по 17 июля.

«В марте на сайте МОН были обнародованы сценарии завершения учебного года и проведения ВНО. Сейчас мы работаем над реализацией первого сценария. ВНО состоится с 25 июня по 17 июля, пробное ВНО — 15 и 17 июня», — сказала Мандзий.

До 17 мая у абитуриентов есть возможность изменить место проведения ВНО, избрав пункт, наиболее близкий к месту своего «карантинного» пребывания.

Напомним, ранее стало известно, что всем участникам ВНО проведут температурный скрининг, а количество участников оценивания в одной аудитории ограничат. В связи с этим произойдут определенные изменения в логистике — аудиторий понадобится больше, также больше нужно будет учителей и инструкторов, которые проводят тестирование.

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