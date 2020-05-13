- 19:30 Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца текущей недели
- 19:23 Предполагаемый любовник Ани Лорак развелся с женой
- 19:21 СМИ пишут о возможном досрочном увольнении главы Офиса финансового контроля Геннадия Плиса
- 19:09 Билодид порадовала соблазнительными фото и рассказала о детской мечте
- 18:43 Апелляция не прошла: экс-министра Кожару оставили под стражей
- 18:42 В Минобразования определили дату пробного ВНО
- 18:37 Ирина Билык раскрыла секрет маски для лица
- 18:04 "Сериал" стал неинтересным: почему Зеленский стремительно теряет популярность в соцсетях
- 17:49 Угрожал топором: Сумская рассказала, как ушла от мужа с ребенком на руках
- 17:42 «Украинский флаг висит дома в Лос-Анджелесе рядом с бразильским», – экс-легионер «Динамо»
- 17:39 Глава райадминистрации на Виннитчине попал в страшную аварию в «проклятом» месте
- 17:31 Наиболее пораженный COVID-19 областной центр Украины решился на смягчение карантина
В Минобразования определили дату пробного ВНО
В соответствии с актуальным сценарием Министерства образования и науки, пробная сессия внешнего независимого оценивания знаний абитуриентов (ВНО) может состояться 15 и 17 июня. Об этом на заседании правительства 13 мая заявила временный руководитель министерства Любомира Мандзий.
Основная сессия ВНО согласно базовому сценарию состоится с 25 июня по 17 июля.
«В марте на сайте МОН были обнародованы сценарии завершения учебного года и проведения ВНО. Сейчас мы работаем над реализацией первого сценария. ВНО состоится с 25 июня по 17 июля, пробное ВНО — 15 и 17 июня», — сказала Мандзий.
До 17 мая у абитуриентов есть возможность изменить место проведения ВНО, избрав пункт, наиболее близкий к месту своего «карантинного» пребывания.
Напомним, ранее стало известно, что всем участникам ВНО проведут температурный скрининг, а количество участников оценивания в одной аудитории ограничат. В связи с этим произойдут определенные изменения в логистике — аудиторий понадобится больше, также больше нужно будет учителей и инструкторов, которые проводят тестирование.65
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»