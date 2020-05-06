Украина

ВНО-2020 пройдет в непривычном формате: что известно на данный момент

В Министерстве образования и науки решили не отменять внешнее независимое оценивание знаний (ВНО) выпускников общеобразовательных учреждений в 2020 году, но с окончательной датой пока не определились.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в телеэфире канала «1+1» заявил, что всем участникам ВНО будут измерять температуру, помещения будут дезинфицировать. В аудиториях в этом году будет находиться меньше участников ВНО. В связи с этим произойдут определенные изменения в логистике — аудиторий понадобится больше, также больше нужно будет учителей и инструкторов, которые проводят тестирование.

Для учителей и инструкторов должны быть предусмотрены дополнительные методы защиты.

Горбачев отметил, что традиционно, обязательными остается присутствие участника в пункте тестирования, соответствующий контроль личности, а также контроль выполнения работы.

Напомним, Министерство образования и науки позволило учащимся, проживающим в другой области или на расстоянии более 150 км от учебного заведения, менять место внешнего независимого оценивания. Указанное при регистрации место составления тестирования можно изменить от 6 до 18 мая.

Как сообщали «ФАКТЫ», занятия в школах окончатся 31 мая. Учебный год будет завершен до 1 июля. Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после сдачи государственной итоговой аттестации в форме ВНО.

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