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Украина

Названы даты проведения ВНО-2020

14:47 12 мая 2020
ВНО
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 12 мая, в Минобразования объявили новые даты Внешнего независимого оценивания — оно пройдет с 25 июня по 17 июля. Ранее сообщалось, что в этом году ВНО будет иметь необычный формат.

Даты проведения ВНО озвучила в эфире телеканала «Украина 24» исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

«Планируем проведение ВНО начиная с 25 июня до 17 июля», — сказала она.

Мандзий уточнила, что Министерство образования работает над алгоритмом действий про проведению ВНО с учетом эпидемиологической ситуации. Этот алгоритм действий подлежит утверждению государственным санитарным врачом.

Ранее сообщалось, что вступительную кампанию-2020 перенесли на август с учетом прогноза развития в Украине ситуации с пандемией коронавируса.

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