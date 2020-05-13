Билодид порадовала соблазнительными фото и рассказала о детской мечте

Спорт

Двукратная чемпионка мира украинская дзюдоистка Дарья Билодид наслаждается отдыхом на карантине, связанном с пандемией коронавируса, из-за которого спортсмены вынуждены поддерживать физическую форму в домашних условиях.

Судя по всему, с этим у 19-летней спортсменки проблем не возникает, поскольку выглядит она потрясающе. И любит фотографироваться, делясь соблазнительными снимками со своими подписчиками в соцсетях. На этот раз Билодид выбрала белый наряд, поделившись с фанатами несколькими фактами о себе.

«5 фактов обо мне.

— Я очень ответственная и дисциплинированная. И в спорте, и в жизни. Ко всему подхожу очень серьезно и ответственно;

— Я очень быстро кушаю. Хоть эта привычка и не очень хорошая;

— Я не люблю активный отдых. Предпочитаю отдыхать лениво;

— В детстве я хотела стать кассиром, потому что думала, что все деньги с кассы работники забирают себе;

— Я жуткая сладкоежка — без сладкого и дня не смогу", — поделилась Дарья сокровенным с читателями.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Билодид, сфотографировавшись с клубникой, запустила новый челлендж.

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