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Билодид порадовала соблазнительными фото и рассказала о детской мечте
Двукратная чемпионка мира украинская дзюдоистка Дарья Билодид наслаждается отдыхом на карантине, связанном с пандемией коронавируса, из-за которого спортсмены вынуждены поддерживать физическую форму в домашних условиях.
Судя по всему, с этим у 19-летней спортсменки проблем не возникает, поскольку выглядит она потрясающе. И любит фотографироваться, делясь соблазнительными снимками со своими подписчиками в соцсетях. На этот раз Билодид выбрала белый наряд, поделившись с фанатами несколькими фактами о себе.
«5 фактов обо мне.
— Я очень ответственная и дисциплинированная. И в спорте, и в жизни. Ко всему подхожу очень серьезно и ответственно;
— Я очень быстро кушаю. Хоть эта привычка и не очень хорошая;
— Я не люблю активный отдых. Предпочитаю отдыхать лениво;
— В детстве я хотела стать кассиром, потому что думала, что все деньги с кассы работники забирают себе;
— Я жуткая сладкоежка — без сладкого и дня не смогу", — поделилась Дарья сокровенным с читателями.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Билодид, сфотографировавшись с клубникой, запустила новый челлендж.97
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