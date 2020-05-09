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Красотка Билодид порадовала фанов эффектным фото с клубникой и передала «привет» Харлан
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид не скучает на карантине, радуя фанатов новыми фотографиями в соцсетях. Красавица-спортсменка, не так давно поразившая болельщиков, подтянувшись на перекладине 67 раз, разместила яркий снимок, на котором ест клубнику с домашним любимцем на руках, призвав соотечественников оставаться дома и устраивать пикники не на природе, а дома.
Данный челлендж Дарья передала коллеге-спортсменке Ольге Харлан. Саблистка, которая первой из украинок стала прототипом всемирно известной куклы Барби, с ответом не замедлила, опубликовав на своей странице в Instagram фото, на котором поедает пиццу дома на балконе с панорамными окнами.
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