Красотка Билодид порадовала фанов эффектным фото с клубникой и передала «привет» Харлан

Спорт

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид не скучает на карантине, радуя фанатов новыми фотографиями в соцсетях. Красавица-спортсменка, не так давно поразившая болельщиков, подтянувшись на перекладине 67 раз, разместила яркий снимок, на котором ест клубнику с домашним любимцем на руках, призвав соотечественников оставаться дома и устраивать пикники не на природе, а дома.

Данный челлендж Дарья передала коллеге-спортсменке Ольге Харлан. Саблистка, которая первой из украинок стала прототипом всемирно известной куклы Барби, с ответом не замедлила, опубликовав на своей странице в Instagram фото, на котором поедает пиццу дома на балконе с панорамными окнами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийский чемпион Верняев шокировал болельщиков «пивным» животом.

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