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"Дело Ермака" в полиции "не прижилось", теперь им займется СБУ
Генеральная прокуратура снова изменила подследственность уголовного производства, открытого по заявлению нардепа Гео Лероса в отношении брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса — с 22 апреля расследование передано от Национальной полиции Службе безопасности Украины (СБУ).
Об этом говорится в официальном ответе Генпрокуратуры по запросу адвоката Маси Найема.
Он также напомнил, что на данный момент дело переквалифицировано с ч. 2 ст. 369−2 Уголовного кодекса («Злоупотребление влиянием») на ч.2 статьи 15, ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса («Покушение на мошенничество»). Также это производство объединили с другим, открытым по части 2 статьи 359 («Незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации»).
В комментарии к сообщению о мытарствах открытого по его инициативе производства нардеп Гео Лерос
«Видимо, посадкой Ермака должен заниматься друг Ермака, прям как завещал Ли Куан Ю», — горько пошутил он в Facebook.
Видео, где человек, похожий на брата главы офиса президента Андрея Ермака, обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности, попало в СМИ в конце марта 2020 года. А в ночь на вторник, 12 мая, было совершено покушение на имущество тех, кто рассказал о схемах Ермака — Дмитрия Штанько и Сергея Шумского.14
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