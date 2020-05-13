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В Николаеве полицейские майнили криптовалюту на конфискованном у подпольщиков оборудовании
В Николаевской области состоялась серия обысков по месту жительства руководства отделения полиции Витовского района — начальника отделения Дмитрия Носова, его заместителя Юрия Гаркуши (он же — начальник следственного отделения). Они оказались фигурантами дела о незаконном майнинге криптовалюты.
Как оказалось, после того, как 10 месяцев назад полицейские «накрыли» криптоферму в одном из сел района, и конфисковали компьютеры, они перевезли их… к себе домой. Там машины снова стали работать, причем в круглосуточном режиме.
Узнав об этом, бывший администратор криптофермы обратился в Государственное бюро расследований, там открыли уголовное производство по статье 365 («Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины.
Тем не менее за свое заявление мужчина поплатился — полицейские его жестоко избили, сообщает Depo.Николаев.
Напомним, криптоферму в Витовском районе Николаевской области обнаружили после того, как энергетики зафиксировали крупную кражу электроэнергии и начали поиск ее организаторов.
А в мае в Минэнерго признались, что хотят майнить криптовалюту на государственном уровне — на мощностях украинских АЭС.30
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