Здоровье и медицина

В Киеве открылись стоматологические кабинеты: что нужно знать пациентам

В Киеве вступили в силу ослабления карантинных мер. Заработал ряд предприятий, в том числе парикмахерские и салоны красоты.

Ослабление ограничительных мер позволило также открыть столичные стоматологические клиники, но только при условии соблюдения строгих санитарных норм. Об этом заявил во время онлайн-пресс-конференции городской голова Виталий Кличко.

К оказанию стоматологической помощи во время противоэпидемических ограничений остался ряд требований (согласно распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 41):

- принимают посетителей исключительно по предварительной записи, а между пациентами должен соблюдаться 15-минутный интервал (чтобы люди не контактировали между собой), между креслами должна быть дистанция не менее 1,5 м;

- за день до приема нужно узнать о состоянии здоровья пациента (если есть признаки респираторных заболеваний или были контакты с больными COVID-19 в течение последних 14 дней, то оказание стоматологической помощи откладывается);

- при стоматологическом лечении следует применять дополнительные меры безопасности: изолированное размещение пациента в кабинете, использование средств индивидуальной защиты;

- персоналу клиники запрещается оказывать услуги без средств индивидуальной защиты: приступать к работе лишь при наличии респиратора класса защиты FFP2/FFP3 (без клапана) или хирургической маски, герметичных защитных очков, цельных щитков для лица, одноразовых перчаток;

- средства индивидуальной защиты нужно снимать в кабинете, где оказывалась медпомощь (данное помещение запрещается покидать в той экипировке, которая использовалась во время приема пациента);

- запас средств индивидуальной защиты должен быть в наличии из расчета на пять ближайших дней;

- утилизация средств защиты должна происходить согласно требованиям существующих санитарно-противоэпидемических правил и норм обращения с медицинскими отходами;

- на входе в медучреждение устанавливаются дозаторы с антисептиками и проводится санитарный контроль для посетителей;

- клиенты в масках должны ожидать прием за пределами помещений (расстояние в 1,5 м должно быть промаркировано для посетителей); внутрь допускается не более одного человека на 10 кв. м.

Стоматологии должны информировать клиентов об установленных ограничений на своих сайтах, страницах в соцсетях, при записи по телефону или другим способом.

В помещении стоматологии каждые два часа проводится дезинфекция, должны соблюдаться нормативные показатели микроклимата (влажность, температура). После приема каждого пациента помещение проветривается не менее 15 минут, а в кабинете, где оказывалась медуслуга, должна проводиться уборка. Также обрабатываются средства индивидуальной защиты многоразового использования.

Рекламные материалы (журналы, брошюры и другая полиграфия), игрушки должны быть недоступными для посетителей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в столице открылись парикмахерские, салоны красоты и летние кафе, но пока с ограничениями. Также сообщалось, что Кабмин на заседании 13 мая снова ослабил карантинные ограничения, на сей раз — касающиеся максимальной численности групп людей в парках и за столиками открытых площадок кафе и ресторанов.

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