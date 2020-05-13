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В Раде заговорили о запрете в Украине популярного мессенджера Telegram
Народный депутат монобольшинства Виктория Подгорная неожиданно предложила коллегам по фракции обсудить возможность закрытия в Украине популярного месседжера Telegram, при том, что этот ресурс используют и в Офисе президента Зеленского.
Об инициативе «слуг» сообщила журналист Наталья Влащенко, которая также обратила внимание, что идея уже нашла первых сторонников — ее поддержала бывшая глава Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко.
«Закрыть и не няньчиться! Это требование нацбезопасности», — написала она.
Отметим, что 13 мая депутаты поддержали постановление «Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Указанные ограничительные меры включают
В действующей редакции решения СНБО от 15 мая 2017 года срок действия санкций истекает в мае 2020 года.
Предложение на 3 года продлить санкции к российским социальным сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» внес глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.62
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