Украина

В Раде заговорили о запрете в Украине популярного мессенджера Telegram

Народный депутат монобольшинства Виктория Подгорная неожиданно предложила коллегам по фракции обсудить возможность закрытия в Украине популярного месседжера Telegram, при том, что этот ресурс используют и в Офисе президента Зеленского.

Об инициативе «слуг» сообщила журналист Наталья Влащенко, которая также обратила внимание, что идея уже нашла первых сторонников — ее поддержала бывшая глава Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко.

«Закрыть и не няньчиться! Это требование нацбезопасности», — написала она.

Отметим, что 13 мая депутаты поддержали постановление «Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Указанные ограничительные меры включают в т. ч. запрет на оказание услуг по доступу пользователям сети Интернет на территории Украины к ресурсам сервисов «Mail.ru» (www.mail.ru), «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru). «За» проголосовали 248 народных избранников.

В действующей редакции решения СНБО от 15 мая 2017 года срок действия санкций истекает в мае 2020 года.

Предложение на 3 года продлить санкции к российским социальным сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» внес глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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