27.04 / 27.39 28.93 / 29.50
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина готовится продлить запрет «Вконтакте» и «Одноклассников»

13:26 24 апреля 2020 53
Санкции
Инф. «ФАКТОВ»

Аппарат СНБО Украины подготовил проект решения по санкциям в отношении российских соцсетей и интернет-сервисов: «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других ресурсов. Ранее предложение на 3 года продлить санкции к российским социальным сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» внес глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины в своем Facebook, секретарь СНБО Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабмин, Нацбанк и СБУ с просьбой предоставить предложения по вопросу ограничительных мероприятий (санкций), касающихся российских интернет-ресурсов.

На основе поданных предложений СНБО Украины подготовил проект своего решения.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация сделала несколько попыток утвердить в Генассамблее ООН резолюции, которые предусматривают ослабление санкций под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Посольство Грузии в Украине

СМИ сообщили, что Грузия отозвала посла из Киева: в посольстве дали комментарий

Зеленский

Потеря власти, дробление «Слуги народа» и конфликт с олигархами: что ждет президента Зеленского

Алина из шоу Холостяк

«И тогда я решила действовать»: откровения самой скромной участницы «Холостяка-10»

Ксения Собчак и режиссер Илья Хржановский

Максим Галкин попросил 5 млн долларов за роль в скандальном фильме "Дау"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер