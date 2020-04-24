Украина готовится продлить запрет «Вконтакте» и «Одноклассников»

Украина

Аппарат СНБО Украины подготовил проект решения по санкциям в отношении российских соцсетей и интернет-сервисов: «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других ресурсов. Ранее предложение на 3 года продлить санкции к российским социальным сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» внес глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины в своем Facebook, секретарь СНБО Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабмин, Нацбанк и СБУ с просьбой предоставить предложения по вопросу ограничительных мероприятий (санкций), касающихся российских интернет-ресурсов.

На основе поданных предложений СНБО Украины подготовил проект своего решения.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация сделала несколько попыток утвердить в Генассамблее ООН резолюции, которые предусматривают ослабление санкций под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

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