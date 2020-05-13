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Украина

Указы президента Украины больше не будут печать в "бумажных" СМИ

21:31 13 мая 2020
Указы президента Украины больше не будут печать в «бумажных» СМИ
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Кабинет Министров поддержал инициативу Министерства юстиции об изменении порядка вступления в силу нормативно-правовых актов президента. Соответствующий проект указа президента был поддержан на заседании правительства 13 мая. Напомним, на этом же заседании правительство снова ослабило карантинные ограничения.

В частности, из указов главы государства уберут слово «печатный» в части требования официального обнародования нормативно-правовых актов в «Офіційному віснику України» и правительственном печатном органе «Урядовий кур'єр». Тем самым для вступления актов в силу будет достаточно их публикации на официальных интернет-ресурсах органов власти.

Тем не менее Омбудсмен Людмила Денисова выступила с замечанием, указав, что полный отказ от публикации нормативных актов в печатных СМИ ограничит право гражданина знать свои права и обязанности. В связи с этим она предложила уточнить, что акты, определяющие права и обязанности граждан, вступают в силу не ранее дня публикации в официальных изданиях.

В итоге правительство поддержало проект указа Президента Украины с учетом предложений омбудсмена. На его доработку Минюст взял один день.

Напомним, в октябре 2019 года правительство уже инициировало отмену обязательной публикации законов и подзаконных актов в газете Кабмина «Урядовый курьер».

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