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Обыски на Одесской таможне: в офисе генпрокурора рассказали, кто и за что был задержан

22:16 13 мая 2020
Обыски на Одесской таможне: в офисе генпрокурора рассказали, кто и за что был задержан
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

По итогам следственных действий на Одесской таможне был задержан временно исполняющий обязанности начальника отдела одного из таможенных постов.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, это произошло во время получения должностным лицом неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины) в размере 1300 долларов США.

В ходе следственных действий

По данным следствия, таможенники систематически требовали и получали «вознаграждение» за растаможивание контейнеров без создания искусственных препятствий.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, сообщили в прокуратуре.

Также проверяется причастность к преступлениям руководства Одесской таможни.

Напомним, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию СМИ о задержании главы Одесской таможни Михаила Грибанова.

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Обыски на Одесской таможне: в офисе генпрокурора рассказали, кто и за что был задержан

Обыски на Одесской таможне: в офисе генпрокурора рассказали, кто и за что был задержан

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