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Обыски на Одесской таможне: в офисе генпрокурора рассказали, кто и за что был задержан
По итогам следственных действий на Одесской таможне был задержан временно исполняющий обязанности начальника отдела одного из таможенных постов.
Как сообщили в Офисе генерального прокурора, это произошло во время получения должностным лицом неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины) в размере 1300 долларов США.
По данным следствия, таможенники систематически требовали и получали «вознаграждение» за растаможивание контейнеров без создания искусственных препятствий.
В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, сообщили в прокуратуре.
Также проверяется причастность к преступлениям руководства Одесской таможни.
Напомним, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию СМИ о задержании главы Одесской таможни Михаила Грибанова.93
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..