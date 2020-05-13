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СБУ проводит обыски на Одесской таможне, ее начальник задержан, — СМИ
В Одессе СБУ проводит следственные действия в офисе главы Одесской таможни Михаила Грибанова, его задержали. Такую информацию обнародовало сразу несколько источников, включая журналиста Евгения Плинского и экс-нардепа Игоря Мосийчука. Напомним, в январе в Одессе отстранили от работы все руководство управления Налоговой службы.
Тем не менее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в интервью УНИАН заявила, что речь о задержании таможенника речь на данном этапе не идет.
Мосийчук в Facebook опубликовал фото и видео с места событий. Судя по фото, речь идет о получении незаконной выгоды (взятки).
Михаил Грибанов работает начальником таможни с 6 марта, победив в конкурсном отборе. По данным СМИ, в 2012 году Грибанов был уволен из таможенных органов после скандала, связанного с контрабандой электроники. Тем не менее обвинение тогда ему не выдвинули.
Одновременно 13 мая стало известно, что президент Зеленский сменил руководство СБУ в Одесской области, назначив главой регионального управления Виктора Доровского (вместо Виталия Харченко).
Напомним, СБУ рассказала о причине проведения обысков у экс-главы Государственной налоговой администрации Сергея Верланова.248
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