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СБУ проводит обыски на Одесской таможне, ее начальник задержан, — СМИ

20:31 13 мая 2020
СБУ проводит обыски на Одесской таможне, ее начальник задержан,&nbsp;— СМИ
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Одессе СБУ проводит следственные действия в офисе главы Одесской таможни Михаила Грибанова, его задержали. Такую информацию обнародовало сразу несколько источников, включая журналиста Евгения Плинского и экс-нардепа Игоря Мосийчука. Напомним, в январе в Одессе отстранили от работы все руководство управления Налоговой службы.

Тем не менее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в интервью УНИАН заявила, что речь о задержании таможенника речь на данном этапе не идет.

Мосийчук в Facebook опубликовал фото и видео с места событий. Судя по фото, речь идет о получении незаконной выгоды (взятки).

В рабочем кабинете таможенника

Михаил Грибанов работает начальником таможни с 6 марта, победив в конкурсном отборе. По данным СМИ, в 2012 году Грибанов был уволен из таможенных органов после скандала, связанного с контрабандой электроники. Тем не менее обвинение тогда ему не выдвинули.

Одновременно 13 мая стало известно, что президент Зеленский сменил руководство СБУ в Одесской области, назначив главой регионального управления Виктора Доровского (вместо Виталия Харченко).

Напомним, СБУ рассказала о причине проведения обысков у экс-главы Государственной налоговой администрации Сергея Верланова.

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