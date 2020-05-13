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Разнесли стенд и вырвали цветы: подростки-вандалы "порезвились" в киевской Пуща-Водице (видео)
С понедельника, 11 мая, в Украине отменены некоторые ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Так, для посещения окрыли парки и скверы.
Коммунальщикам не раз приходилось сталкиваться с разными проявлениями вандализма: кто-то забросал Вечный огонь мусором, кому-то понадобилось изуродовать новые лавочки, кто-то вырвал цветы на созданных клумбах, срубил вечнозеленые растения.
На этот раз на своей странице в Facebook «Киевзеленстрой» разместил видео с подростками, которые в парке «Пуща-Водица» разнесли информационный щит, обнесли цветочную клумбу и разбросали цветы по дорожкам.
«Все должны знать своих «героев» в лицо, а родители понимать, чем занимаются их дети по вечерам. Надеемся, что и наказание найдет своих «героев», — указано под роликом.
Зеленстроевцы просят неравнодушных свидетелей подобных сцен звонить в правоохранительные органы. А также озеленители Оболонского района обратились в полицию по поводу инцидента и сделали запрос на получение видео с камер наблюдения. Всех, кто узнал подростков на видео, просят сообщить на предприятие «Киевзеленстрой».
Напомним, в прошлом году в Киеве после капитального ремонта открыли парк «Пуща-Водица» (Оболонский район), установив детскую площадку, площадку для воркаута, а также построили футбольное поле и обустроили экопарковку. При обновлении этой зоны отдыха важной задачей было сохранить природный ландшафт и историческое значение этого места. Парк площадью 11,73 га расположен на берегу оборудованных прудов, образованных в русле речки Котурки. Парк является частью большого лесного массива, где растет в основном дуб и сосна.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как вандалы забросали мусором Вечный огнонь. Также сообщалось, как в Киеве наказали хулигана, который устроил погром на Аллее художников.78
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..