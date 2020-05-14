Мир

Абоненмент в спортзал не помог: женщина рассказала, как смогла похудеть до свадьбы на четыре размера

Подобно девушкам Индии, жительницы США не менее страстно мечтают сбросить вес, особенно в том случае, если впереди их ждет такое волнующее событие, как свадьба.

Не была исключением и 34-летняя Эшли Браун, которая переехала в Сан-Франциско в 2016 году и начала набирать вес из-за походов с новым возлюбленным по ресторанам — за несколько месяцев она поправилась на 13 килограммов.

Ситуацию усугубляло то, что в начале 2019 года бойфренд сделал Браун предложение, у нее было всего лишь несколько месяцев для того, чтобы привести себя в форму.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Today.

У женщины был абонемент в спортзал, но она редко ходила туда из-за чувства, что все смотрят на нее. Из-за предрассудков, что надо заниматься на беговой дорожке по часу в день, Браун не могла найти времени в своем загруженном рабочем графике.

Ей удалось достичь успеха, когда она записалась на виртуальные занятия с тренером. Браун выбрала график по три получасовых занятия в неделю. Также она изменила диету: стала есть больше рыбы, курицы, овощей и пить больше воды. Вскоре она заметила значительные изменения объемов тела и похудела на четыре размера джинсов.

В результате она чувствовала себя замечательно во время свадьбы, и платье отлично сидело на ней.

Желающим похудеть Браун рекомендует выбирать виртуальные занятия, не фокусироваться полностью на своем весе, разнообразить упражнения, внимательно относиться к выбору еды и быть добрыми к себе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жительница Индии, страдавшая от избыточного веса, рассказала, как ей удалось сбросить 23 килограмма за 18 месяцев. Последней каплей стал отпуск, во время которого ее не пустили кататься на параплане, потому что она была слишком тяжелой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter