Шоу-бизнес

Сын знаменитой певицы умер в 21 год от передозировки наркотиков (фото)

Сын знаменитой американской певицы Мелиссы Этеридж, обладательницы премий «Оскар» и «Грэмми», скончался от передозировки опиатов. Бекетту Сайферу был 21 год. Он несколько лет страдал от наркотической зависимости, и так и не смог ее побороть.

58-летняя певица заявила, что ее сердце разбито. Все ее планировавшиеся концерты отменены.

Мелисса еще в начале 1990-х годов призналась, что она лесбиянка. С 1990-й по 2000-й год она состояла в фактическом браке с режиссером Джули Сайфер. В этих отношениях у пары родилось двое детей — дочь Бэйли, которой сейчас 23 года, и сын Беккет. Оба раза рожала Сайфер — от донора спермы, которым стал общий друг Джули и Мелиссы — участник легендарной рок-группы The Byrds Дэвид Кросби.

В 2002—2010 года Мелисса состояла в фактическом браке с актрисой Тэмми Линн Майклз. В этих отношениях у Этеридж появилось еще двое детей — близнецы: сын Миллер и дочь Джонни Роуз. Сейчас им 13 лет. Биологической матерью детей является Майклз, которая забеременела с помощью анонимного донора спермы.

С 31 мая 2014 года Мелисса состоит в официальном браке с актрисой Линдой Уоллем.

Мелисса и Беккет в 2011 году - на церемонии открытия именной звезды Этеридж на Аллее славы Голливуда

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