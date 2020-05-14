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Сын знаменитой певицы умер в 21 год от передозировки наркотиков (фото)
Сын знаменитой американской певицы Мелиссы Этеридж, обладательницы премий «Оскар» и «Грэмми», скончался от передозировки опиатов. Бекетту Сайферу был 21 год. Он несколько лет страдал от наркотической зависимости, и так и не смог ее побороть.
58-летняя певица заявила, что ее сердце разбито. Все ее планировавшиеся концерты отменены.
Мелисса еще в начале 1990-х годов призналась, что она лесбиянка. С 1990-й по 2000-й год она состояла в фактическом браке с режиссером Джули Сайфер. В этих отношениях у пары родилось двое детей — дочь Бэйли, которой сейчас 23 года, и сын Беккет. Оба раза рожала Сайфер — от донора спермы, которым стал общий друг Джули и Мелиссы — участник легендарной рок-группы The Byrds Дэвид Кросби.
В 2002—2010 года Мелисса состояла в фактическом браке с актрисой Тэмми Линн Майклз. В этих отношениях у Этеридж появилось еще двое детей — близнецы: сын Миллер и дочь Джонни Роуз. Сейчас им 13 лет. Биологической матерью детей является Майклз, которая забеременела с помощью анонимного донора спермы.
С 31 мая 2014 года Мелисса состоит в официальном браке с актрисой Линдой Уоллем.
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