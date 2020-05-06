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Борис Джонсон окончательно развелся с женой (фото)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завершил свой бракоразводный процесс с Мариной Уилер. Они прожили в браке 27 лет и расстались в 2018 году. О дележе имущества супруги договорились еще в феврале. После развода, по данным прессы, Марина получит около пяти миллионов долларов. Примерно столько же останется у Бориса.
Джонсон стал вторым в истории страны премьером, который развелся, находясь у власти. Предыдущим был Огастест Фицрой, герцог Графтон, который развелся с супругой в 1769-м году, также занимая в то время пост премьер-министра.
Теперь, как пишет издание The Sun, 55-летний Борис может жениться на матери своего новорожденного сына Уилфреда — 32-летней Кэрри Саймонд, которая проживает вместе с ним в резиденции британских премьеров.
Это первый случай в истории, когда действующий глава правительства Великобритании живет на Даунинг-стрит с женщиной, которая не состоит с ним в браке.
Ожидают, что свадьбу сыграют после отмены карантина. Это будет третий официальный брак Джонсона. До Марины, матери четырех его детей, он был женат на Аллегре Мостин-Оуэн. Они познакомились, еще будучи студентами, поженились в 1987 году и в 1993-м развелись. У Бориса также есть 11-летняя внебрачная дочь Стефани.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, которые спасли премьера от смерти.
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