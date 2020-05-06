26.84 / 27.14 28.93 / 29.44
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Борис Джонсон окончательно развелся с женой (фото)

8:27 6 мая 2020 410
Борис Джонсон и Марина Уилер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завершил свой бракоразводный процесс с Мариной Уилер. Они прожили в браке 27 лет и расстались в 2018 году. О дележе имущества супруги договорились еще в феврале. После развода, по данным прессы, Марина получит около пяти миллионов долларов. Примерно столько же останется у Бориса.

Джонсон стал вторым в истории страны премьером, который развелся, находясь у власти. Предыдущим был Огастест Фицрой, герцог Графтон, который развелся с супругой в 1769-м году, также занимая в то время пост премьер-министра.

Теперь, как пишет издание The Sun, 55-летний Борис может жениться на матери своего новорожденного сына Уилфреда — 32-летней Кэрри Саймонд, которая проживает вместе с ним в резиденции британских премьеров.

Это первый случай в истории, когда действующий глава правительства Великобритании живет на Даунинг-стрит с женщиной, которая не состоит с ним в браке.
Ожидают, что свадьбу сыграют после отмены карантина. Это будет третий официальный брак Джонсона. До Марины, матери четырех его детей, он был женат на Аллегре Мостин-Оуэн. Они познакомились, еще будучи студентами, поженились в 1987 году и в 1993-м развелись. У Бориса также есть 11-летняя внебрачная дочь Стефани.

Борис и Кэрри

Кэрри с сыном Уилфредом

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, которые спасли премьера от смерти.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Адель

Похудевшая на 45 килограммов Адель в честь своего 32-летия порадовала фанатов фото в мини-платье

Протесты на Грушевского

Возле стадиона «Динамо» протестующие перекрыли дорогу: что об этом известно (видео)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

самолет

Возобновление авиасообщения: Кулеба озвучил прогноз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер