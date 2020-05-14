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От пули боевиков на Донбассе погиб украинский военный
Украина понесла новые потери на Донбассе — 13 мая боец Операции объединенных сил получил не совместимое с жизнью ранение. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС в Facebook. Напомним, 10 мая боевики «ДНР» накрыли огнем из гранатомета жилой дом в Авдеевке.
«В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью», — сказано в сообщении.
По данным разведки, ответным огнем украинские военные ранили троих оккупантов.
Всего за минувшие сутки российско-террористические войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, т.ч. против наших защитников были применены запрещенные «минскими договоренностями» минометы калибров 120 мм и 82 мм. Они били на Луганщине, в районе населенного пункта Крымское (там противник выпустил 20 мин) и Орехово, а возле Катериновки боевики использовали 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
С начала суток, 14 мая, марионеточные войска снова применили 82-мм минометы, однако уже под Авдеевкой и в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
Напомним, в апреле в боях на Донбассе погибло пятеро украинских бойцов.
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