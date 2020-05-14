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Спорт

Отец Хабиба перенес инсульт (фото)

9:27 14 мая 2020
Абдулманап Нурмагомедов
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28 побед) Абдулманап Нурмагомедов, ранее доставленный из Дагестана в военный госпиталь в Москве, перенес инсульт, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, у специалиста начались осложнения после перенесенной пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту. Состояние Нурмагомедова-старшего оценивается как крайне тяжелое, он находится в коме.

Ранее сообщалось, что 57-летнего Нурмагомедова госпитализировали 25 апреля с двусторонней пневмонией. В начале мая у него начались осложнения из-за неправильного лечения в Дагестане, он впал в кому, и его спецбортом отправили в Москву.

Отметим, что заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.

Нурмагомедов-старший со знаменитым сыном

«Абдулманап Нурмагомедов — настоящий мастер боевых искусств, живущий жизнью гордости, чести и уважения. Он привил те же ценности в раннем возрасте своему сыну, чемпиону мира Хабибу и всегда был с ним на протяжении всей его карьеры.

Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых. Продолжай сражаться, Абдулманап", — написал в Twitter глава UFC Дэйна Уайт.

«Молюсь о выздоровлении Абдулманапа Нурмагомедова. Сложно представить, сколько чемпионов мира в различных бойцовских дисциплинах воспитал этот человек. Настоящий гений единоборств! С сожалением узнал сегодняшние новости», — выразил слова поддержки отцу своего непримиримого оппонента знаменитый боец UFC Конор Макгрегор.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американец Джастин Гэйтжи завоевал титул временного чемпиона мира в легком весе.

Фото Instagram

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