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В Украине разгорается скандал из-за видео с младенцами, которых родили для иностранцев
В Украине разгорается скандал вокруг суррогатного материнства — в сеть попало видео с младенцами, которые рождены от иностранцев, но в связи с карантином находятся в одном из столичных отелей. Ранее о рождении сына суррогатной матерью рассказала певица Ирина Билык.
По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, государство не предпринимает меры по защите прав детей, а наша страна «становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать»
В ролике, который выложили в социальные сети, рассказывается о 46 младенцах, за которыми сейчас ухаживают сотрудники одной из столичных клиник.
Денисова обратилась в Минздав, Минсоцполитики и Нацполицию с требованием отреагировать на ситуацию. Она считает, что в законе должны быть закреплены нормы применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства исключительно для граждан Украины, и что дети в Украине не должны быть объектами торговли людьми.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве разоблачили преступную группировку, которая под прикрытием программы суррогатного материнства незаконно переправляла детей за границу30
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