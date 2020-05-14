26.64 / 26.92 28.63 / 29.12
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Доллар снова подешевел: сколько стоит валюта 14 мая

9:42 14 мая 2020
Доллар снова подешевел: сколько стоит валюта 14 мая
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Национальный банк (НБУ) снова укрепил гривню к доллару США, повысив ее курс на 11 копееки. Таким образом, значение официального курса на 14 мая 2020 года соответствует 26,6897 гривен (на 13 мая официальный курс был установлен на уровне 26,7947 гривен).

На «черном» рынке по состоянию на утро 14 мая, по данным сайта Минфин, доллар в продаже стоил 26,900 гривен, покупали валюту за 26,830 гривен. При этом 13 мая доллар в продаже стоил еще 27,030 гривен.

О текущих тенденциях валютного рынка читайте в статье «ФАКТОВ» «Доллар дешевеет, а евро дорожает: что происходит с курсами валют».

95

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Мещерякова

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» (фото)

Зеленский

"У руля" оказались слабые и неопытные люди: бывший член команды Зеленского сделал громкое заявление

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Alyosha

Alyosha: "Муж Тарас Тополя обрадовался моей третьей беременности, даже мечтал о двойне" (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер