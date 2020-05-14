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Доллар снова подешевел: сколько стоит валюта 14 мая
Национальный банк (НБУ) снова укрепил гривню к доллару США, повысив ее курс на 11 копееки. Таким образом, значение официального курса на 14 мая 2020 года соответствует 26,6897 гривен (на 13 мая официальный курс был установлен на уровне 26,7947 гривен).
На «черном» рынке по состоянию на утро 14 мая, по данным сайта Минфин, доллар в продаже стоил 26,900 гривен, покупали валюту за 26,830 гривен. При этом 13 мая доллар в продаже стоил еще 27,030 гривен.
О текущих тенденциях валютного рынка читайте в статье «ФАКТОВ» «Доллар дешевеет, а евро дорожает: что происходит с курсами валют».95
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