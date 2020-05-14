26.64 / 26.92 28.63 / 29.12
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян отметила 170 миллионов подписчиков в Instagram в необычном платье и странных позах (фото)

9:56 14 мая 2020
Ким Кардашьян
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская модель, телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян, которая на днях снялась голой и с попугаем, отметила 170 миллионов подписчиков в Instagram.

«170 миллионов. УАУ! Я так вас люблю, ребята», — написала 39-летняя мать четырех детей, выложив новую серию своих фотографий. На них Ким позирует в необычном облегающем-мини платье оливкового цвета со вставками бордового и коричневого цветов. На первый взгляд кажется, что наряд сполз и обнажил бюстгальтер Кардашьян. «Я одолжу у тебя это платье?», — написала в комментариях старшая сестра Ким — Кортни Кардашьян.

Образ Ким, которая снималась босиком, дополняет также маленькая желтая сумочка Hermes Kelly.

Фанатов несколько удивили позы, которые принимает звезда. На одном из снимков она стоит, опершись о комод, а на других почему-то располагается на полу на фоне двери — сидя и на четвереньках. «Ким, ты что — ключи потеряла, ищешь?», — интересовались пользователи сети.

Наибольшим числом подписчиков в Instagram из всех членов семьи Кардашьян-Дженнер на данный момент может похвастаться младшая сестра Ким — Кайли Дженнер. У самой молодой миллиардерши в мире 175 миллионов подписчиков. У Кендалл Дженнер — 128 миллионов, у Хлое Кардашьян — 110 миллионов и у Кортни — 91,9 миллиона последователей.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Ким Кардашьян показала свою мать в бикини, возмутив пользователей сети.

260

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Мещерякова

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» (фото)

Зеленский

"У руля" оказались слабые и неопытные люди: бывший член команды Зеленского сделал громкое заявление

Метро в Киеве

В Минздраве ответили на просьбу Кличко открыть метро в Киеве 25 мая

Alyosha

Alyosha: "Муж Тарас Тополя обрадовался моей третьей беременности, даже мечтал о двойне" (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер