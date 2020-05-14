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Ким Кардашьян отметила 170 миллионов подписчиков в Instagram в необычном платье и странных позах (фото)
Американская модель, телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян, которая на днях снялась голой и с попугаем, отметила 170 миллионов подписчиков в Instagram.
«170 миллионов. УАУ! Я так вас люблю, ребята», — написала 39-летняя мать четырех детей, выложив новую серию своих фотографий. На них Ким позирует в необычном облегающем-мини платье оливкового цвета со вставками бордового и коричневого цветов. На первый взгляд кажется, что наряд сполз и обнажил бюстгальтер Кардашьян. «Я одолжу у тебя это платье?», — написала в комментариях старшая сестра Ким — Кортни Кардашьян.
Образ Ким, которая снималась босиком, дополняет также маленькая желтая сумочка Hermes Kelly.
Фанатов несколько удивили позы, которые принимает звезда. На одном из снимков она стоит, опершись о комод, а на других почему-то располагается на полу на фоне двери — сидя и на четвереньках. «Ким, ты что — ключи потеряла, ищешь?», — интересовались пользователи сети.
Наибольшим числом подписчиков в Instagram из всех членов семьи Кардашьян-Дженнер на данный момент может похвастаться младшая сестра Ким — Кайли Дженнер. У самой молодой миллиардерши в мире 175 миллионов подписчиков. У Кендалл Дженнер — 128 миллионов, у Хлое Кардашьян — 110 миллионов и у Кортни — 91,9 миллиона последователей.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Ким Кардашьян показала свою мать в бикини, возмутив пользователей сети.260
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