Ким Кардашьян показала свою мать в бикини, возмутив пользователей сети (фото)

Шоу-бизнес

В честь Дня матери, который в США будут отмечать 10 мая, американская телезвезда и модель Ким Кардашьян опубликовала у себя в Instagram архивное фото своей мамы Крис Дженнер — в купальнике-бикини лимонного цвета. Снимок был сделан в конце 1980-х годов — вскоре после того, как Крис родила четвертого ребенка — своего единственного сына Роба. Ким восхищается тем, что матери после родов удалось сохранить стройную фигуру.

Однако, как пишет издание The Mirror, некоторые пользователи сети были возмущены постом Кардашьян. «Какое глубокое и значительное послание… Оставайтесь худыми. И это все», «Расскажи, что приводит тебя в восторг в твоей матери. Ее забота? Ее понимание? Безграничная любовь к тебе? Нет, то, что она остается тощей и загорелой после четвертых родов. Великая цель», «Неужели в День матери о Крис больше нечего сказать?», — писали в комментариях.

Ким также показала фотографии со свадьбы ее родителей. Крис, в девичестве Хоутон, вышла замуж за адвоката Роберта Кардашьяна в 1978 году. В браке родилось четверо детей — Кортни, Ким, Хлое и Роберт-младший. В 1991 году супруги развелись, но поддерживали приятельские отношения до самой смерти Роберта, который умер от рака в 2003 году.

Вторым мужем Крис был Брюс Дженнер — олимпийский чемпион 1976 года по легкой атлетике. Они были женаты с 1991 по 2015 год и стали родителями дочерей Кендалл и Кайли. После развода с Крис Брюс объявил себя трансгендерной женщиной и сменил имя на Кейтлин. Крис сохранила его фамилию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 70-летний отец-трансгендер Кайли и Кендалл Дженнер появился на людях в купальнике-бикини.

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