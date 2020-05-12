- 12:45 Седокова показала фото в купальнике и рассказала, как сбросить лишний вес
- 12:45 Изнасилование 15-летней девочки в Харькове: в полиции рассказали о подозреваемом
- 12:43 Ким Кардашьян снялась голой с попугаем
- 12:39 Коронавирус обнаружили у трехмесячного: Кличко заявил об увеличении нуждающихся в госпитализации больных
- 12:37 Люди, без которых врачи бессильны: 12 мая в мире отмечают День медсестры
- 12:15 Производители наркотиков устроили взрыв в квартире: фото и видео ЧП в Киеве
- 12:05 Во Львове смягчили карантин: кому разрешили работать
- 12:00 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:49 Бойца с простреленной головой обнаружили на территории воинской части в Киеве
- 11:45 Украинский олимпийский чемпион впервые стал отцом
- 11:40 А что такого для страны сделал Коломойский? Данилюк резко ответил по поводу дефолта
- 11:30 В МВД сообщили о сбое системы электронной записи в сервисные центры
Ким Кардашьян снялась голой с попугаем (фото)
Американская телезвезда, модель и бизнес-леди Ким Кардашьян, которая ранее показала свою мать Крис Дженнер в купальнике-бикини, опубликовала в Instagram новое соблазнительное фото. На нем Ким позирует обнаженной — в одной только гирлянде из белых цветов, частично прикрывающей грудь. А на плече у нее сидит попугай. Таким образом 39-летняя красотка решила прорекламировать в тропическом стиле новые продукты своего косметического бренда KKW — помаду, тени, румяна и прочее, которые она нанесла на лицо.
Позже в переписке со своей сестрой Хлое Ким призналась, что птица нагадила на нее во время съемок. Но она не обижается, так как считается, что это — к удаче.
Многим фанатам Ким понравился ее пост. Однако хватало и недовольных. Они писали, что сейчас не время рекламировать косметику. «Твоя косметика стоит слишком дорого — у людей нет денег во время кризиса», «Люди умирают, они остались без работы, напуганы и их не волнует твой фальшивый вид супермодели», — писали в соцсетях.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за неудачного фотошопа у Ким Кардашьян «отросла» третья рука.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Коронавирус обнаружили у трехмесячного: Кличко заявил об увеличении нуждающихся в госпитализации больных
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...