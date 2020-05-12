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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян снялась голой с попугаем (фото)

12:43 12 мая 2020
Ким Кардашьян
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская телезвезда, модель и бизнес-леди Ким Кардашьян, которая ранее показала свою мать Крис Дженнер в купальнике-бикини, опубликовала в Instagram новое соблазнительное фото. На нем Ким позирует обнаженной — в одной только гирлянде из белых цветов, частично прикрывающей грудь. А на плече у нее сидит попугай. Таким образом 39-летняя красотка решила прорекламировать в тропическом стиле новые продукты своего косметического бренда KKW — помаду, тени, румяна и прочее, которые она нанесла на лицо.

Позже в переписке со своей сестрой Хлое Ким призналась, что птица нагадила на нее во время съемок. Но она не обижается, так как считается, что это — к удаче.

Многим фанатам Ким понравился ее пост. Однако хватало и недовольных. Они писали, что сейчас не время рекламировать косметику. «Твоя косметика стоит слишком дорого — у людей нет денег во время кризиса», «Люди умирают, они остались без работы, напуганы и их не волнует твой фальшивый вид супермодели», — писали в соцсетях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за неудачного фотошопа у Ким Кардашьян «отросла» третья рука.

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