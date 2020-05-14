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Просроченные билеты с QR-кодом киевлянам заменят: как это сделать
Пассажиров в общественном транспорте пока перевозят по спецпропускам, но следует помнить, что еще до карантина Киев перешел на автоматизированную систему оплаты проезда и ввел единый электронный билет. Е-билет стал универсальным способом оплаты проезда в наземном и подземном транспорте, фуникулере, городской электричке. Билеты старого образца для проезда в трамвае, троллейбусе, автобусе, фуникулере и городской электричке еще действуют до 1 июля 2020 года. Поездки на метро, записанные на зеленую карточку метрополитена до 31 марта 2020 года, действительны до 31 марта 2021 года.
В транспорте будут использовать Kyiv Smart Card (ее можно пополнить на разное количество поездок), «Карточку киевлянина», а также проездные с разным сроком действия. Разовую поездку можно будет оплачивать только с QR-билетом, который заменяет обычные талоны и жетоны. Билет с QR-кодом (бумажный или в смартфоне) действителен 15 дней.
В Контактном центре 1551 напомнили, что киевляне, у которых остались неиспользованные QR-билеты, после карантина могут их обменять на новые через Kyiv Smart Card и в техподдержке е-билета. На почту этого сервиса support. [email protected] надо послать обращение, указав:
- номер QR-билета (или прикрепить его изображение);
- ФИО владельца;
- адрес почты, на которую необходимо прислать новый билет.
Купить QR-билет можно в распечатанном и в электронном виде (генерировать на экране смартфона). С этим билетом можно ездить в метро и наземном транспорте: достаточно поднести его к зеркальной части валидатора (или к нижнему окошку турникета метро), и поездка зачтется. С экрана смартфона тоже можно оплатить, нажав кнопку «подтвердить использование».
Напомним, что приобрести QR-билет можно в приложении Kyiv Smart City, в личном кабинете киевлянина https://my.kyivcity.gov.ua, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, с помощью чат-ботов Kyiv Pay Bot, KyivMetroBot в Telegram и Facebook, на 28 станциях метро, за наличные — во всех кассах на станциях метро.
По телефону горячей линии (044) 366−55−55, которая работает круглосуточно, можно получить более подробную информацию о работе е-билета.
Ранее «ФАКТЫ"сообщали, что в Киеве начали внедрять ученический е-билет. Электронные билеты вводятся и для студентов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»77
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