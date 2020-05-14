«Отмотал свой положенный срок»: Дядя Жора весело покинул больницу (видео)

Шоу-бизнес

Популярный украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский), который на майские праздники попал в больницу с инсультом, сообщил о выписке.

На своей страничке в Instagram шоумен опубликовал видео, на котором он радостно покидает больничные стены.

В руке у Дяди Жоры — чемодан, а выходит он под песню барда Константина Куклина «С зоны».

«Отмотал свой положенный срок на больничной койке! Теперь свобода!» — пишет шоумен.

«Отличные новости», «Будьте здоровы и больше не пугайте так нас», «Теперь берегите себя», «Знали бы — подскочили бы с цветами», — пишут поклонники шоумена.

Ранее мы сообщали, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт.

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