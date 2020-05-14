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Засуха уничтожила половину урожая зерновых в Одесской области: такого не было со времен 1947 года
Аграрии Одесского региона прогнозируют, что из-за засухи урожай зерновых снизится на 50 процентов. Об этом рассказали фермеры южных районов на встрече в среду, 13 мая, с главой областной администрации Максимом Куцым. Стало очевидным, что придется решать проблемы, связанные не только с эпидемией коронавируса. Область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации — гибели полумиллиона гектаров озимых.
«Это более 50 процентов всех посевов в регионе. Фермеры говорят, такой засухи здесь не было со времен голодного 1947 года», — констатировал после встречи губернатор.
По его словам, если в прошлом году в области было собрано 3,7 млн тонн урожая, то в нынешнем, по прогнозам, можно будет выйти только на 1,2 млн тонн. Домохозяйства могут потерять до 2 млрд гривен. Таким образом, агропредприятиям юга области грозит банкротство, а бюджету — значительная нехватка средств.
«Задача № 1, которая перед нами стоит, — не допустить этого, скоординировать усилия с фермерами и гарантировать продовольственную безопасность региону», — заявил Куцый.
Он не скрывал, что ситуация в АПК критическая и без реальной помощи Кабмина не обойтись. Помимо того, ОГА обратилась в банковские учреждения, чтобы они отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.
Следует заметить, что еще в феврале специалисты предупреждали: теплая зима и как результат — недостаток воды в реках в Украине может спровоцировать засуху. В частности, тогдашний министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель говорил, что такой теплой и бесснежной зимы в Украине не было давно, и заявлял, что его ведомство озабочено необходимостью увеличения мелиорации и площадей под орошение.
Агроклиматологии подчеркивали, что климат в Украине серьезно изменится из-за глобального потепления, которое наблюдается на всей планете. Зима в нашей стране выдалась без снега, осень была теплая и все эти факторы в совокупности существенно повлияют на будущий урожай.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что небывалая засуха уничтожила посевы на огромных площадях в Одесской области, а также о том, что на Одесчине фермер покончил с собой из-за того, что его хозяйство потеряло 100 процентов посевов, а ему только на паи нужно было выплатить около 900 тысяч гривен.
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