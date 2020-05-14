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Монобольшинства больше нет? Данилюк указал на важные изменения в поведении «слуг народа»
В последнее время парламентская фракция партии «Слуга народа» не обеспечивает необходимое количество голосов. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил бывший заместитель главы Администрации президента Порошенко Александр Данилюк.
«Вспомните, как формировался Кабмин Гончарука. Тогда все кадры отбирал Офис президента. Парламент за них мгновенно проголосовал», — говорит Данилюк.
При этом, по его словам, за Кабмин Шмыгаля голоса набрались уже с трудом. При назначении новых министров здравоохранения и энергетики пришлось прибегать к помощи других фракций, а попытка назначить Саакашвили вице-премьером даже не была доведена до голосования.
«Теперь возникает вопрос: может ли страна существовать без дееспособного парламента? 226 необходимых для принятия решения голосов обеспечиваются монобольшинством либо неформальной ситуативной коалицией? Фракции «Слуга народа» сейчас требуются дополнительные голоса. Следующим этапом будет формирование официальной коалиции. Она де-факто уже есть: «Европейская солидарность», «Голос», группа «Довіра» нередко поддерживают «слуг», — отметил Данилюк.
Ранее сообщалось, что Зеленского ждет дробление «Слуги народа».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?