- 13:48 Стало известно, что будет с тарифами на транспорт в Киеве после карантина
- 13:32 Скандал вокруг «изгнания» ромов из Ивано-Франковска получил продолжение
- 13:23 «Зеленский никогда не стал бы президентом без Богдана»: сделано неожиданное заявление
- 13:20 Названо имя героя, погибшего от пули снайпера на Донбассе 13 мая
- 13:05 Россия и Германия провели переговоры по Донбассу без участия Украины: выяснились детали
- 13:04 Женщину растерзал насмерть французский бульдог, которого она спасла, взяв домой из собачьего приюта
- 12:59 Смертельный таран под Николаевом: водителей пришлось вырезать из искореженных авто
- 12:50 В Киеве уже больше 2000 инфицированных коронавирусом: Кличко выступил с важным заявлением
- 12:49 Златан на роскошном Ferrari нарвался на необычный штраф
- 12:44 Не замерзли, так сгорят: путинские пропагандисты выдали новую «сенсацию» о судьбе украинцев
- 12:39 Монобольшинства больше нет? Данилюк указал на важные изменения в поведении «слуг народа»
- 12:34 4 тысячи долларов за «услугу»: раскрыта масштабная коррупционная схема на Одесской таможне
Не замерзли, так сгорят: путинские пропагандисты выдали новую «сенсацию» о судьбе украинцев
В России, где не единожды устраивали «газовые войны» против Украины и постоянно пугали, что наша страна замерзнет без российского «голубого» топлива, придумали новую страшилку об «исчезновении» украинцев.
О «смене пластинки» пропагандистами пишет Центр «Миротворец», публикующий скрин заголовка на одном из кремлевских новостийных агентств: «В течение шести лет не дождавшись, когда Украина замерзнет без российского газа, пропагандисты решили сменить пластинку. Теперь те, кто на России выживет после коронавируса, будут ждать, когда мы исчезнем из-за глобального потепления».
Под этим постом интернет-пользователи оставили немало ехидных комментариев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве, рассказывал, что российская пропаганда приписывает президенту Украины Владимиру Зеленскому нацистские взгляды, а детям в России внушают, что нацистов нужно убивать.428
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?