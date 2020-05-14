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Украина

Не замерзли, так сгорят: путинские пропагандисты выдали новую «сенсацию» о судьбе украинцев

12:44 14 мая 2020
Растрескавшаяся земля
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В России, где не единожды устраивали «газовые войны» против Украины и постоянно пугали, что наша страна замерзнет без российского «голубого» топлива, придумали новую страшилку об «исчезновении» украинцев.

О «смене пластинки» пропагандистами пишет Центр «Миротворец», публикующий скрин заголовка на одном из кремлевских новостийных агентств: «В течение шести лет не дождавшись, когда Украина замерзнет без российского газа, пропагандисты решили сменить пластинку. Теперь те, кто на России выживет после коронавируса, будут ждать, когда мы исчезнем из-за глобального потепления».

Под этим постом интернет-пользователи оставили немало ехидных комментариев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве, рассказывал, что российская пропаганда приписывает президенту Украины Владимиру Зеленскому нацистские взгляды, а детям в России внушают, что нацистов нужно убивать.

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