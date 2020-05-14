Украина

В Ивано-Франковске от коронавируса скончался врач

В Ивано-Франковске от COVID-19 скончался онкоуролог Игорь Закала. Напомним, на прошлой неделе стало известно о смерти двух братьев-медиков в Кропивницком.

Медик проходил лечение в городской клинической больнице, сообщил ресурс Типовий Франківськ.

Отмечается, что накануне в связи с ухудшением состояния пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Закала занимал должность заведующего диспансерным отделом Прикарпатского клинического онкоцентра, имел высшую квалификационную категорию по специальности онкохирургия.

Игорь Закала (Facebook)

Напомним, накануне Ивано-Франковскую область включили в перечень регионов со стабильной динамикой заболеваемости. По данным на утро 14 мая в регионе насчитывалось1166 инфицированных, 65 человек скончались.

Фото Сергей ТУШИНСКИЙ, «ФАКТЫ»

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