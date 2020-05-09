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Украина

В Кропивницком от коронавируса умерли братья-врачи

13:45 9 мая 2020
больница
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Кировоградской области, где на утро 9 мая подтверждено 411 случаев заражения коронавирусом, умер 63-летний врач детской областной больницы. Об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь.

Мужчина, вероятно, заразился во время общения со своим старшим братом — врачом Центра экстренной медицинской помощи, который умер от коронавируса 17 апреля.

Детский врач лечился в областной больнице, долгое время был на искусственной вентиляции легких. Но медикам не удалось спасти его жизнь.

По словам губернатора, на Кировоградщине за прошедшие сутки лабораторный центр методом ПЦР-диагностики обследовал 200 жителей. Зарегистрировали три новых случая заболевания коронавирусом — у двух мужчин до 40 лет и 55-летней женщины. 17 человек выздоровели от COVID-19, среди них 5 медработников.

Напомним, по данным на 09:30 9 мая, в Украине подтверждены 14 710 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 376 случаев с летальным исходом и 2909 случаев выздоровления пациентов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Украине каждый пятый зараженный коронавирусом — медик.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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