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На Донбассе погиб офицер-спецназовец, награжденный орденом Богдана Хмельницкого
В среду, 13 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб майор Суприган Андрей Валерьевич. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. В этот же день от пули снайпера в зоне ООС погиб старший солдат Александр Карпика.
Майор Суприган служил в 81-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, был заместителем командира. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого ll и lll степени.
30-летний военнослужащий участвовал в боевых действиях на востоке с начала российской агрессии. Он выпускник лицея имени Героев Крут и Академии Сухопутных войск.
«Община города выражает соболезнования родным, близким и всем, кто знал бойца», — говорится в сообщении на сайте Львовского горсовета.
В Twitter сообщили, что майор Суприган погиб в районе Краматорска (Донецкая область) во время десантирования в воду. Вторым погибшим был сержант Дмитрий Кузьменко.
Дмитрий Павлович Кузьменко — уроженец села Райки Бердичевского района Житомирской области.
«Он был обычным парнем, со своими планами и мечтами на жизнь, которая так внезапно оборвалась … Трудно найти слова утешения, когда останавливается сердце родного человека … Искренне разделяем Ваше горе и передаем слова сочувствия и поддержки Вам и Вашим родным. Невозможно словами залечить боль и горечь от потери родного ребенка. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил перенести боль утраты … Вечная память Дмитрию! Скорбим вместе с Вами, поддерживаем Вас в минуту скорби. Пусть земля будет пухом! Слава герою Украины» — написали односельчане, обращаясь к родителям погибшего парня, которому не было еще и 30 лет.
Напомним, в штабе ООС сообщили, что 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли два военнослужащих.665
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.