Украина

Названо имя героя, погибшего от пули снайпера на Донбассе 13 мая

Винницкая областная администрация назвала имя военнослужащего Операции объединенных сил, получившего смертельное ранение в Луганской области 13 мая. Им стал старший солдат Александр Карпика. Ему было 24 года.

Отмечается, что военный получил огнестрельное проникающее ранение от пули снайпера, а проведенная экстренная хирургическая операция не помогла.

Александр воевал в составе 30-ой бригады Новоград-Волынской воинской части. В армии прослужил четыре года.

Также стало известно, что жениться он так и не успел.

В настоящее время уточняется время и место похорон героя.

Всего за время российской агрессии на Донбассе погиб 161 уроженец Винницкой области, еще 73 участника боевых действий скончались от ран и болезней.

Напомним, 13 мая в Берлине провели консультации по урегулированию вооруженного противостояния на Донбассе с участием замглавы администрации российского президента Владимира Путина Дмитрия Козака. Последнему для этого дали специальное разрешение на въезд в страну, несмотря на то, что он находится в санкционных списках.

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