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Во время плановых занятий на Донбассе погибли бойцы ВСУ: первые детали
В среду, 13 мая, на Донбассе во время плановых занятий погибли двое военнослужащих ВСУ. В этот же день от пули снайпера погиб старший солдат Александр Карпика
Как сообщают в командовании ООС, двое бойцов ВСУ погибли в районе проведения операции Объединенных сил. «На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время обстрела боевиками позиций подразделений ООС были ранены шесть бойцов ВСУ.164
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