Происшествия

Не остановили даже выстрелы: в Закарпатье контрабандисты напали на пограничников

В среду, 13 мая, в Закарпатье пограничники Мукачевского отряда во время задержания контрабандистов применили табельное оружие, чтобы остановить дельцов черного рынка, сообщает Госпогранслужба.

История началась с того, что украинским пограничникам отдела «Деловое» и их румынским коллегам удалось обнаружить шесть пакетов с сигаретами и задержать мужчину в гидрокостюме у реки Тиса, по которой проходит украинско-румынская граница. Задержанным оказался 23-летний житель города Рахов.

В ходе дальнейших розыскных мероприятий группа реагирования остановила автомобиль «Фольксваген Гольф» с иностранными регистрационными номерами. По словам задержанного 23-летнего украинца, водитель этого автомобиля должен был забрать его после незаконной переправки сигарет в Румынию.

Водитель автомобиля отказался предоставлять пограничникам документы для проверки. В это время к месту происшествия на большой скорости подъехал автомобиль «Фольксваген Пассат», также иностранной регистрации. Водитель «Гольфа» резко прыгнул в «Пассат» и машина двинулись в сторону села Большой Бычков, перед этим наехав на пограничный наряд.

Сделав несколько предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто беглецов, военнослужащие продолжили преследование правонарушителей.

В это время путь пограничникам преградил автомобиль «Тойота Ленд Крузер». Наряд вынужден был остановиться. В свою очередь, водитель внедорожника выбежал и начал наносить удары по служебному авто пограничников. Разбив лобовое стекло и повредив капот, разъяренный водитель «Тойоты» стал угрожать физической расправой правоохранителям.

Как выяснилось впоследствии, этот человек является отцом одного из молодых людей, причастных к табачной контрабанде. Таким образом он решил остановить пограничников, чтобы дать возможность своему сыну уйти от ответственности.

К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников Нацполиции, а мужчину задержали. Впоследствии правоохранители задержали и его сына.

Напомним, в начале этого года в Ивано-Франковской области пограничники задержали контрабандистов, которые перевозили табачные изделия на территорию Румынии на самолете «АН-2». Ранее на границе с Беларусью, в пункте пропуска «Дольск», украинские пограничники не раз задерживали фуры с контрабандными сигаретами.

ФОТО: facebook. DPSUkraine



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