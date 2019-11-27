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Украина

Пришлось «резать» фуру: на границе с Беларусью разоблачили находчивого контрабандиста (видео)

10:28 27 ноября 2019 412
Контрабанда сигарет
Инф. «ФАКТОВ»

На границе с Беларусью, в пункте пропуска «Дольск», украинские пограничники второй раз за несколько дней задержали фуру с контрабандными сигаретами. Ранее на границе с Румынией изъяли контрабандных сигарет на 2,5 миллиона гривен (62, 8 тысяч пачек)

Как сообщили в Госпогранслужбе, в «Скании», за рулем которой находился белорус, обнаружили 82 ящика с более, чем 40 тысячами пачек сигарет с марками акцизного сбора Республики Беларусь. Тайник был обустроен в полу, который пришлось вскрыть.

Приблизительная стоимость контрабандного товара — 920 тысяч гривен. Грузовой автомобиль задержали на границе для составления документов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатье пресекли перемещение в Европу полумиллиона пачек нелегальных сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов. Сигареты следовали по Дунаю через Сербию в Украину, после чего их собирались выгрузить в Румынии.

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