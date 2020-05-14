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Бывшего тренера киевского «Динамо» Юрия Семина уволили в России
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин стал безработным. 73-летний специалист уволен с поста наставника московского «Локомотива», занимающего в чемпионате России второе место (9 очков отставания от «Зенита»).
Контракт Семина с клубом истекает 31 мая, и соглашение решили не продлевать. Новым главным тренером «железнодорожников» станет 40-летний серб Марко Николич, который в прошлом году покинул венгерский «Мехервар» (специалист тренировал также словенскую «Олимпию» и ряд клубов в Сербии, среди которых «Партизан»).
Семин четвертый раз в карьере принял «Локомотив» в 2016 году, выиграв за это время «золото» и «серебро» чемпионата России, а также Кубок и Суперкубок страны.
Боссы «Локомотива» уже предложили специалисту остаться в клубе на должности… почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и «социальным пакетом». Также в российском клубе планируют назвать именем Семина клубную академию.
Напомним, что Юрий Семин в 2007—2009-м и 2010−2012 годах работал главным тренером киевского «Динамо», став с командой чемпионом и обладателем Суперкубка Украины, а также выведя «бело-синих» в полуфинал Кубка УЕФА.
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Фото championat.com
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