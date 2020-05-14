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Коронавирус помирил принцев Уильяма и Гарри
Британские принцы Уильям и Гарри помирились и снова начали общаться. Королевский корреспондент Кэти Николл утверждает, что братья неоднократно созванивались по телефону и по видеосвязи в последние месяцы. По мнению Николл, их сблизила недавняя болезнь их отца Чарльза, который подхватил коронавирус. Хотя 71-летний принц Уэльский и перенес COVID-19 в легкой форме, сыновья беспокоились за него и обсуждали между собой состояние его здоровья.
Кэти полагает, что Гарри не хватает сейчас общения в Лос-Анджелесе. Он страдает ностальгией и потому решил восстановить отношения с Уильямом.
«В их отношениях, определенно, были крупные проблемы. Прошлый год был непростым. Но теперь все налаживается», — сказала Николл в интервью изданию Entertainment Tonight.
Слухи о ссоре между принцами ходят со времени женитьбы Гарри на Меган Маркл. По информации инсайдеров Гарри обиделся, что старший брат недостаточно сердечно принимал в семью его невесту, а впоследствии супругу. В частности, Уильям выражал обеспокоенность слишком стремительным развитием романа Гарри с американской актрисой.
По словам Николл, напряженность между женами принцев Кейт Миддлтон и Меган Маркл также сейчас пошла на убыль. «Думаю, обе стороны испытывают облегчение, что вся эта драма наконец в прошлом», — заявила эксперт по королевским делам. «Меган и Гарри могут продолжать жить новой жизнью, а Уильям и Кейт могут вернуться к старой… Думаю, что Кейт и Уильям в некоторой степени скучают по Гарри и Меган. И уж конечно они скучают по Гарри, который был частью их жизни», — выразила свое мнение Кэти.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что подруга-экстрасенс принцессы Дианы призвала спасать принца Гарри, намекнув на самоубийство.
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