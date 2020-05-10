Подруга-экстрасенс принцессы Дианы призвала спасать принца Гарри, намекнув на самоубийство (фото)

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Экстрасенс Симон Симмонс, которая была близко дружна с ныне покойной принцессой Дианой и утверждает, что дух леди Ди до сих пор регулярно ее навещает, решилась написать письмо принцу Уильяму, в котором умоляет спасти его младшего брата — принца Гарри. Как известно, Гарри вместе со своей женой Меган Маркл оставил королевскую семью и переселился за океан. Как заявила Симон изданию Daily Star, они с Дианой опасаются, что ситуация может закончиться ужасной катастрофой. И даже намекнула на возможное самоубийство младшего принца.

«Диана взяла с меня обещание присматривать за вами с Гарри, чтобы убедиться, что вы оба в порядке, и предупреждать вас о признаках опасности. Я пишу, умоляя вас прислушаться — потому что Меган изолирует Гарри, и в конечном итоге это заставит его предпринять радикальные, возможно, смертельные, саморазрушительные действия. Если вы захотите ответить, не стесняйтесь. Мы ДОЛЖНЫ спасти Гарри», — говорилось в письме Симмонс.

Уильям, однако не ответил ей. «Им внушили, что друзьям матери нельзя доверять», — утверждает экстрасенс. По словам Симон, положение из плохого неуклонно становится еще худшим. «Гарри отделен от всего, что он любит — его семьи, друзей, включая товарищей по армии… Диана сказала, что он чувствует себя все более изолированным — и для него это пытка. Диана сказала, что это может привести к катастрофе», — говорит подруга принцессы.

Симон и Диана познакомились в лондонской клинике альтернативной медицины в 1993 году, после развода принцессы, и поддерживали дружбу вплоть до гибели леди Ди в автокатастрофе 1997-м.

Ранее экстрасенс правильно предсказала беременность Меган — еще до официального объявления о ней.

Симон Симмонс, как писали «ФАКТЫ», также предсказала крах отношений Меган Маркл и принца Гарри. В октябре 2018-го года она говорила, что что их брак распадется примерно через «два с половиной-три года». И что до своего внезапного разрыва пара успеет обзавестись двумя детьми.

Симон Симмонс

Диана с сыновьями

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