День семьи 2020: яркие открытки и душевные поздравления

Общество и люди

15 мая отмечают Международный день семьи. Семьи бывают разные — маленькие, большие. Одни живут вместе, другие могут обнять друг друга годами. Но главное в семье — любовь и поддержка. Семья — это люди, которым ты нужен. А они нужны тебе. Поэтому не забудьте поздравить дорогих вам людей.

А «ФАКТЫ» собрали для вас открытки и красивые поздравления.

Семья — самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. Никакая сногсшибательная карьера и золотые горы не заменят поддержку родного плеча, детскую улыбку, теплые объятия. Хочу пожелать в этот день ценить превыше всего свою семью, дорожить каждой минутой, проведенной рядом с родными людьми, ставить семейное благополучие приоритетом, наслаждаться близостью и теплом. Пускай семья будет здоровой, счастливой, позитивной и большой!



***

Поздравляю с Днем семьи!

Это высшая награда,

Если есть с тобой всегда

Любящие люди рядом.

Пусть здоровы будут все,

Хорошо вам пусть живется.

И пусть светит каждый день

Мира ласковое солнце!



***

Семья — ваша крепость, что строили дружно,

Семья — это место, где душам не душно,

Семья — это споры, потом примиренья,

Семья — друг за друга тревоги, волненья

И общая радость на всех, но большая,

Печаль же, напротив, на крошки ломают,

И главное — это любовь и забота,

И верность, и к звездам, обнявшись, полеты.

Пускай же в семье вашей все будет складно

И все бесподобно, и все шоколадно,

И страсть, как и нынче, тела ваши плавит,

Когда с Днем семьи вас внучата поздравят!

***

В минуты счастья и тревог,

Семья всегда с тобою рядом.

Свою усталость от дорог

Как плащ, мы дома сбросить рады.

Прильнуть к отеческим плечам

И вновь почувствовать опору,

В семье — начало всех начал,

И пусть мы повзрослеем скоро,

Но будем помнить мы всегда,

Что здесь нас любят, ждут, нам верят.

И пусть бегут, летят года…

Для нас — открыты дома двери.

Кстати, ранее мы публиковали советы психолога о том, как на карантине сохранить хорошие отношения в семье.

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