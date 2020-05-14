- 22:28 Коронавирус сняли на видео: как выглядит безжалостный убийца людей
- 21:59 Не такие, как все: в ЦИК придумали, как получать зарплату в 300 тысяч гривен в обход решения Кабмина
- 21:51 День семьи 2020: яркие открытки и душевные поздравления
- 21:36 Женщины живут дольше мужчин почти на 10 лет: названа средняя продолжительность жизни в Украине
- 21:16 Слухи огорчат Тельца, а ссоры — Скорпиона: гороскоп на 15 мая для всех знаков зодиака
- 21:03 200 долларов за ночь работы мотопомпы: на Ровенщине полицейский крышевал добытчиков янтаря
- 20:52 «Появилось чувство небезопасности»: экс-ведущая «Орла и Решки» нелестно отозвалась об Украине
- 20:40 Личный фотограф Лукашенко заразился коронавирусом
- 20:24 Врачи обнаружили связь между тяжелым воспалительным синдромом у детей и коронавирусом
- 20:09 «Думала о самоубийстве»: бывшая звезда тенниса рассказала, как похудела на 53 кг
- 19:56 На первом этапе — 50% пригородных поездов: в Мининфраструктуры рассказали, как будут выходить из карантина
- 19:54 Голоса в голове: у коронавируса обнаружился страшный побочный эффект
День семьи 2020: яркие открытки и душевные поздравления
15 мая отмечают Международный день семьи. Семьи бывают разные — маленькие, большие. Одни живут вместе, другие могут обнять друг друга годами. Но главное в семье — любовь и поддержка. Семья — это люди, которым ты нужен. А они нужны тебе. Поэтому не забудьте поздравить дорогих вам людей.
А «ФАКТЫ» собрали для вас открытки и красивые поздравления.
Семья — самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. Никакая сногсшибательная карьера и золотые горы не заменят поддержку родного плеча, детскую улыбку, теплые объятия. Хочу пожелать в этот день ценить превыше всего свою семью, дорожить каждой минутой, проведенной рядом с родными людьми, ставить семейное благополучие приоритетом, наслаждаться близостью и теплом. Пускай семья будет здоровой, счастливой, позитивной и большой!
***
Поздравляю с Днем семьи!
Это высшая награда,
Если есть с тобой всегда
Любящие люди рядом.
Пусть здоровы будут все,
Хорошо вам пусть живется.
И пусть светит каждый день
Мира ласковое солнце!
***
Семья — ваша крепость, что строили дружно,
Семья — это место, где душам не душно,
Семья — это споры, потом примиренья,
Семья — друг за друга тревоги, волненья
И общая радость на всех, но большая,
Печаль же, напротив, на крошки ломают,
И главное — это любовь и забота,
И верность, и к звездам, обнявшись, полеты.
Пускай же в семье вашей все будет складно
И все бесподобно, и все шоколадно,
И страсть, как и нынче, тела ваши плавит,
Когда с Днем семьи вас внучата поздравят!
***
В минуты счастья и тревог,
Семья всегда с тобою рядом.
Свою усталость от дорог
Как плащ, мы дома сбросить рады.
Прильнуть к отеческим плечам
И вновь почувствовать опору,
В семье — начало всех начал,
И пусть мы повзрослеем скоро,
Но будем помнить мы всегда,
Что здесь нас любят, ждут, нам верят.
И пусть бегут, летят года…
Для нас — открыты дома двери.
Кстати, ранее мы публиковали советы психолога о том, как на карантине сохранить хорошие отношения в семье.55
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Не такие, как все: в ЦИК придумали, как получать зарплату в 300 тысяч гривен в обход решения Кабмина
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...