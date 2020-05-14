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Общество и люди

День семьи 2020: яркие открытки и душевные поздравления

21:51 14 мая 2020
День семьи
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

15 мая отмечают Международный день семьи. Семьи бывают разные — маленькие, большие. Одни живут вместе, другие могут обнять друг друга годами. Но главное в семье — любовь и поддержка. Семья — это люди, которым ты нужен. А они нужны тебе. Поэтому не забудьте поздравить дорогих вам людей.

А «ФАКТЫ» собрали для вас открытки и красивые поздравления.

День семьи

Семья — самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. Никакая сногсшибательная карьера и золотые горы не заменят поддержку родного плеча, детскую улыбку, теплые объятия. Хочу пожелать в этот день ценить превыше всего свою семью, дорожить каждой минутой, проведенной рядом с родными людьми, ставить семейное благополучие приоритетом, наслаждаться близостью и теплом. Пускай семья будет здоровой, счастливой, позитивной и большой!

День семьи
***
Поздравляю с Днем семьи!
Это высшая награда,
Если есть с тобой всегда
Любящие люди рядом.

Пусть здоровы будут все,
Хорошо вам пусть живется.
И пусть светит каждый день
Мира ласковое солнце!

День семьи
***
Семья — ваша крепость, что строили дружно,
Семья — это место, где душам не душно,
Семья — это споры, потом примиренья,
Семья — друг за друга тревоги, волненья

И общая радость на всех, но большая,
Печаль же, напротив, на крошки ломают,
И главное — это любовь и забота,
И верность, и к звездам, обнявшись, полеты.

Пускай же в семье вашей все будет складно
И все бесподобно, и все шоколадно,
И страсть, как и нынче, тела ваши плавит,
Когда с Днем семьи вас внучата поздравят!

День семьи

***
В минуты счастья и тревог,
Семья всегда с тобою рядом.
Свою усталость от дорог
Как плащ, мы дома сбросить рады.
Прильнуть к отеческим плечам
И вновь почувствовать опору,
В семье — начало всех начал,
И пусть мы повзрослеем скоро,
Но будем помнить мы всегда,
Что здесь нас любят, ждут, нам верят.
И пусть бегут, летят года…
Для нас — открыты дома двери.

День семьи

Кстати, ранее мы публиковали советы психолога о том, как на карантине сохранить хорошие отношения в семье.

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