Украина

На первом этапе — 50% пригородных поездов: в Мининфраструктуры рассказали, как будут выходить из карантина

Пассажирские перевозки в Украине будут восстанавливать в три этапа. Это будет происходить по мере ослабления карантина, связанного с борьбой против пандемии коронавируса.

Стадии восстановления перевозок обнародовало Министерство инфраструктуры:

Этап 1: Городские и пригородные автоперевозки, внутренние областные маршруты, до 50% пригородных поездов, 42 поезда дальнего сообщения, внутреннее авиасообщение.

Этап 2: Межобластные и международные автоперевозки, 100% пригородных поездов, все пассажирские поезда.

Этап 3: Поезда международного сообщения и сезонные пассажирские поезда по Украине, международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.

При восстановлении перевозок пассажирам и персоналу необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, проводить температурный скрининг. Также ограничивается количество пассажиров, дезинфицируются транспортные средства и помещения, соблюдается социальная дистанция в помещениях.

Ранее сообщалось, когда украинцы смогут посещать кинотеатры.

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