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Пассажирские перевозки в Украине будут восстанавливать в три этапа. Это будет происходить по мере ослабления карантина, связанного с борьбой против пандемии коронавируса.
Стадии восстановления перевозок обнародовало Министерство инфраструктуры:
Этап 1: Городские и пригородные автоперевозки, внутренние областные маршруты, до 50% пригородных поездов, 42 поезда дальнего сообщения, внутреннее авиасообщение.
Этап 2: Межобластные и международные автоперевозки, 100% пригородных поездов, все пассажирские поезда.
Этап 3: Поезда международного сообщения и сезонные пассажирские поезда по Украине, международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.
При восстановлении перевозок пассажирам и персоналу необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, проводить температурный скрининг. Также ограничивается количество пассажиров, дезинфицируются транспортные средства и помещения, соблюдается социальная дистанция в помещениях.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!