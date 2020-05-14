Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Украина

В четверг, 14 мая, Кабинет министров Украины принял решение, которым разрешается возобновить работу непродовольственных рынков.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения.

Отмечается, что к работе непродовольственных рынков выдвигаются те же санитарные требования, что и к продовольственным магазинам.

В Кабмине также отметили, что это решение вступает в силу после его опубликования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин разрешил открыть продовольственные рынки, на которых будут обеспечены санитарные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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