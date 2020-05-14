«Кина не будет»: стало известно, когда украинцам разрешат посещать кинотеатры

Украина

Театры и кинотеатры в Украине будут открываться после того, как будет снято большинство карантинных ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает УНИАН, кинотеатры откроют примерно в июле.

«В настоящее время мы, даже не столько мы, сколько главный санитарный врач, не видим возможным открыть для посещения ни кинотеатры, ни концертные организации, ни театры. По подсчетам и нашим дискуссиям, мы думаем, что это уже примерно четвертый-пятый этапы выхода из карантина, когда уже почти все ограничения будут отменены», — заявила и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

По ее словам, планируется, что открытие произойдет в июле. Но многое зависит от развития сценария заболеваемости COVID-19 и нагрузки на медицинскую систему.

Ранее сообщалось, когда в Украине откроют детсады.

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