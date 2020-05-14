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Мир

Личный фотограф Лукашенко заразился коронавирусом

20:40 14 мая 2020
Стасевич Андрей
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

У личного фотографа главы Беларуси Александра Лукашенко, который публично демонстрирует, что не боится коронавируса, выявили COVID-19.

О том, что фотограф Андрей Стасевич инфицирован, стало известно 22 апреля. Перед поездкой Лукашенко на бобруйскую «Славянку» у сотрудников президентского пула взяли тесты на коронавирус. Положительный результат оказался у Стасевича.

В связи с этим пришлось корректировать состав приглашенных на мероприятие представителей государственных СМИ, сообщает «Наша Нiва».

Стасевич почти месяц находится в больнице с двусторонней пневмонией.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после проведенного парада на 9 мая, который так и не отменили в связи с пандемией коронавируса, заболеваемость пневмонией в Минске упала в два раза.

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