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Лукашенко заявил о резком снижении случаев пневмонии после парада в Минске
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после проведенного парада на 9 мая, который не отменили несмотря на пандемию коронавируса, заболеваемость пневмонией в Минске упала в два раза.
Лукашенко утверждал, что был убежден — людям лучше находится на воздухе, чем быть «где-то запертыми». Хотя и признался, что некоторая «настороженность» имела место.
«И я перекрестился — дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись», — сказал президент Беларуси.
Заявление Александра Лукашенко активно комментировали интернет-пользователи, то и дело поминая «животворящий парад».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за воскресенье, 10 мая, в Беларуси официально зарегистрировали 921 новый случай инфицирования COVID-19. По данным белорусского Минздрава, на конец дня 11 мая в стране насчитывалось 22 973 заболевших.411
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