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"Скажут, что испугались": Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не отменят парад на 9 Мая
Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает настаивать на проведении военного парада к 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом пишет агентство БелТА.
Глава Беларуси напомнил, что во время Второй мировой войны люди не только умирали на поле боя, а и от вирусов и болезней, но они об этом не задумывались.
«И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — заявил глава государства.
При этом Лукашенко предупредил, что «никого тащить на это мероприятие не надо». По его словам, есть тысячи желающих увидеть парад.
Президент уверен, что парад — «это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие». Он уверен, что оно будет организовано как положено.
Лукашенко также считает, что в этот день в Минске «могли бы присутствовать представители всех государств». В частности, по словам президента, речь идет об отдельных российских депутатах и сенаторах.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко не стал, по примеру руководителей других государств, вводить в стране карантин из-за коронавируса, объяснив это экономическими соображениями.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали откровенный рассказ врача из Витебска о ситуации с COVID-19 в Беларуси.
ФОТО: belta.by.
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