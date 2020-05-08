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Мир

Лукашенко издевается над Путиным: в Москве рассказали, чем "батька" снова разозлил Кремль

22:34 8 мая 2020
Лукашенко и Путин
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который несмотря на пандемию коронавируса, не отменил празднование 75-летия окончания Второй мировой войны и парад 9 мая в Минске, очень раздражает Кремль. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» выскаазал корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

Журналист обратил внимание на то, что Лукашенко встречается с людьми, в то время, когда Путины скрылся и руководит Россией дистанционно.

Лукашенко проводит совещания в своем кабинете, посещает заводы и фабрики, вокруг него нет ни одного человека в маске. Такое вызывающее поведение сильно возмущает российского лидера и его окружение.

Лукашенко считает, что смешно общаться с народом по видео. Он демонстративно приглашает глав стран-участниц Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан) в конце мая на встречу в Минск и лично гарантирует безопасность.

Лукашенко также пригласил на парад в Минск глав других бывших советских республик, напомнив, что Беларусь первой приняла удар от фашистов.

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