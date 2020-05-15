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Шоу-бизнес

"Костя подержал": сексапильная блондинка Эрика Герцег уходит из группы «ВИА Гра»

1:46 15 мая 2020
Эрика Герцег
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

31-летняя украинская певица и модель Эрика Герцег, которая любила радовать поклонников сессиями для мужских журналов, выходит из состава коллектива «ВИА Гра».

Об этом пишет «СтарХит».

Издание сообщает, что в одном из прямых эфиров продюсера Константина Меладзе участницы горячей группы поделились с поклонниками подробностями своей самоизоляции. Однако фанатов ждал неприятный сюрприз, прозвучавший из уст Эрики. Девушка рассказала о своем скором уходе от Меладзе.

«Такая ситуация, что мы ищем харизматичную девочку вместо меня. Я долго думала и решала. Я поговорила с Костей, он меня поддержал», — заявила Эрика.

При этом в аккаунте продюсера заблаговременно появилось объявление о поиске новой вокалистки.

«Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьет разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен! #MELADZEMUSIC объявляет старт большого международного кастинга для талантливых девушек! Мы ищем солисток от 18 до 25 лет, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов», — сказано в сообщении.

По договору солистка проработает до конца этого года. Также она поможет новенькой освоиться в коллективе, будет обучать ее. Сама Герцег готовит для поклонников сольную программу.

Напомним, что Эрика попала в группу после проекта «Хочу в «ВИА Гру». Ее экс-коллеги, также отобранные в этом шоу, Анастасия Кожевникова и Миша Романова, давно покинули коллектив. В данный момент в трио поют еще Ольга Меганская, пришедшая в 2018 году, и Ульяна Синявская, присоединившаяся в 2019-м.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году в СМИ появилась информация о якобы бурном романе солистки «ВИА Гры» с мужем Веры Брежневой. Со своей стороны Эрика все слухи опровергла и засыпала продюсера комплиментами, назвав гениальным музыкантом, а также призналась, что Константин является для нее очень близким человеком — «третьим отцом».

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